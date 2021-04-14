Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на прошедшем заседании согласились разблокировать доставку гуманитарной помощи на Донбасс с 15 апреля. Об этом заявила "уполномоченный по правам человека "ДНР" Дарья Морозова, сообщает ТАСС.

По ее словам, речь идет о пункте пропуска "Новотроицкое - Еленовка" на линии разграничения в регионе, который был заблокирован в течение двух прошедших месяцев.

"Международный комитет Красного Креста (МККК) наконец получит возможность доставить помощь на территорию республики по прямому каналу", - заявила Морозова.

Ранее "Страна" писала о том, что МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве Украины к войне на Донбассе.

Также мы сообщали, о том, что война на Донбассе длится уже семь лет и разбирались в том, о чем говорит сейчас опыт военных действий на Донбассе в 2014 году.