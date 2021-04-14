Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация вооруженного конфликта на территории Украины возможна только в случае отказа Вооруженных сил Украины от "провокационных действий".

Об этом он сказал журналистам в среду, 14 апреля, отвечая на вопрос о том, пришли ли президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден к пониманию в отношении этого вопроса по итогам телефонного разговора.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - цитирует представителя Кремля агентство ТАСС.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО всевозможными способами подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе, "науськиванием киевских политиков".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверили, что Киев не собирается возвращать свои территории военным путем.