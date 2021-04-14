Руководитель центрального штаба "Евросолидарности" и бывший и.о. президента Александр Турчинов, при котором Россия аннексировала Крым и который не отдавал приказа ВСУ разблокировать захваченные россиянами объекты полуострова, раскритиковал нынешнего главу государства Владимира Зеленского за его интервью "Time". Турчинов назвал позорным и унизительным отвод войск "вместо освобождения родной земли".

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"С удивлением прочитал интервью Зеленского "Time", где президент заявил, что не надо было освобождать Шумы и другие населенные пункты на Донбассе в связи с тем, что там были потери наших воинов", - заявил Турчинов.

Он заявил, что в 2014 году было освобождено 2/3 Донбасса, а после 2015 года там использовалась "тактика пошагового наступления". По словам Турчинова, на войне бывают потери, "но более болезненные и неоправданные потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают русские снайперы и убивает вражеская артиллерия".

Александр Турчинов раскритиковал Зеленского за перемирие, во время которого украинская сторона продолжает нести потери.

"С нового года во время "перемирия Зеленского" мы понесли потерь значительно больше, чем освобождая любой населенный пункт. Позорно и унизительно вместо того, чтобы освобождать родную землю, - отводить войска и обсуждать инспектирование наших позиций террористами и российскими наемниками", - сказал Турчинов.

Напомним, "Страна" писала о том, как бывшие руководители Вооруженных сил Украины направили президенту Владимиру Зеленскому письмо, из которого следует, что в марте 2014 года тогдашнее высшее руководство страны запретило украинским войскам оказывать вооруженное сопротивление аннексии Крыма. На тот момент обязанности президента исполнял Александр Турчинов.

Также мы описывали карьеру Александра Турчинова, который возглавил страну в качестве и.о. президента, когда Верховная Рада после боев в центре Киева в феврале 2014 года признала "самоустранившимся" президента Виктора Януковича. Во время недолгого правления Турчинова Украина потеряла Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе.