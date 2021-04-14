Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и глава Службы безопасности Иван Баканов обсудили санкции СНБО против экс-чиновников, наращивание военной мощи РФ возле границы с Украиной и реформы СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы в среду, 14 апреля.

Одной из ключевых тем встречи стала потенциальная опасность, связанная с увеличением количества военной мощи РФ возле границ с Украиной. Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы оказывать ей свою помощь.

"Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира", - заявила Квин.

Баканов в ответ сказал, что СБУ готова и дальше объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла еще более успешно сдерживать военные угрозы.

"Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное "бряцание оружием". Такое соседство - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществует с ним уже 7 лет, а противодействием ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета", - заявил Баканов.

Кроме того, на встрече обсудили введение новых санкций со стороны Украины и перспективы реформы службы безопасности.

Напомним, министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам призвали РФ прекратить наращивание войск на границе с Украиной.

Также мы писали, что генсек НАТО потребовал от России прекратить наращивать группировку войск около границ Украины.