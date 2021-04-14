Локдаун, который действует в Киеве с 20 марта, продлевают до 30 апреля. До этого времени в столице продолжат действовать ограничения на работу общественного транспорта.

Об этом 14 апреля в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", - написал Кличко.

Отметим, что Киев попал в "красную" зону с 23 марта, однако строгий карантин в столице решением местных властей ввели еще 20-го числа прошлого месяца.

В Киеве на время локдауна ввели такие ограничения:

Запрет на работу учреждений культуры: закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

ТРЦ закрыты частично: работают только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, культурных, рекламных и других.

Запрещена работа продовольственных ярмарок, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Зрителям нельзя присутствовать на спортивных соревнованиях.

Заведения общественного питания - кафе и рестораны - могут работать исключительно навынос.

Школы работают дистанционно, садики закрыты.

Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы должны работать дистанционно. Исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Кроме того, с 5 апреля в Киеве действуют строгие ограничения работы общественного транспорта. Метро, маршрутками, автобусами троллейбусами и трамваями могут пользоваться только обладатели спецпропусков, которые выдавали работникам критической инфраструктуры города.

Впрочем, как писала "Страна", многие нормы локдауна в столице не соблюдаются. Например, в центре Киева работают рестораны, несмотря на запреты.

Также мы сообщали, что в метро Киева вагоны ходят полностью заполненными, а проверяющих на станциях нет.