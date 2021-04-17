В субботу, 17 апреля, наступает 7-й лунный день в знаке зодиака Близнецы, когда представителям зодиакального круга необходимо действовать активно и самостоятельно. Это также время "зрелости" и уверенности в собственных силах, решительности и восприимчивости. И если некоторым знакам Зодиака самой природой заложено быть самостоятельными, то у ряда представителей с этим существуют проблемы. Кроме как инфантильными их можно назвать непосредственными, наивными и беззаботными. Это не плохо и не хорошо, просто менее самостоятельным может потребоваться поддержка близких.

Составили рейтинг самостоятельных знаков зодиака в порядке убывания. Для первой половины день сложится спокойно, остальные могут столкнуться с тревогой, бессонницей и даже депрессией.

Девы (24 августа - 23 сентября)

Может показаться, что Девы с рождения получают богатый жизненный опыт, который помогает им видеть людей насквозь, ценить бережливость, разбираться в финансах, медицине и других дисциплинах. Вам легко дается кулинария и земледелие, изучение иностранных языков и искусства во всех его видах (от ваяния и архитектуры до живописи, поэзии и музыки). При этом вы не выделяетесь в коллективе сверстников, не тянете одеяло на себя, потому что ставите себя выше всей мирской суеты и редко хвастаетесь. Вы - самый зрелый и ответственный знак.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы отличаетесь элегантностью и спокойствием, умеете видеть не фрагменты, а всю ситуацию целиком, к вам всегда обращаются за советом и поддержкой. В чем-то вы схожи с Девами в мудрости и размеренности, но вы более яркие и всегда выделяетесь в толпе. Зачастую Козероги обладают внешней красотой и неплохо сложены физически, однако ценят людей по поступкам и сами умеют добиваться поставленных целей. Эти качества ценят окружающие, которые от вас просто без ума.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы олицетворяете справедливость и аргументированно отстаиваете свою позицию в любом споре. Оказываясь неправыми, что бывает довольно редко, можете легко в этом признаться и вместе со всеми посмеяться над проступком. Или, что более типично, извлечь массу опыта для последующих решений. Интересно, что вы умеете учиться не только на своих, но и чужих ошибках. В зрелом возрасте вы не позволяете ничего, что вам не полагается по статусу.

Тельцы (21 апреля - 21 мая)

Этот земной знак отличается рассудительностью, но когда что-то идет не по намеченному им сценарию, может и рожки показать. Тельцы часто мудрее и опытнее своего возраста, они сдержаны и все действия просчитывают наперед. Единственными проявлениями инфантильности их натуры может стать их бескомпромиссность, сравнимая с капризностью в некоторых личных вопросах и мягкое отношение по отношению к детям. Но это от того, что в душе они остаются детьми и ребячество им не чуждо.

Лев (23 июля - 23 августа)

Степенные и воспитанные Львы за своей медлительностью и спокойствием могут спрятать любую неуверенность. Вы щедры и верны, а это немаловажно для любой зрелой натуры. Однако ваши проявления высокомерия и эгоизма порой сводят на нет все ваши заслуги. Понаблюдайте за своей реакцией на окружающих, которые вас редко хвалят, а то и критикуют. Если вы начинаете обижаться - это первые признаки проявления вашей незрелости.

Водолей (21 января - 20 февраля)

В плане зрелости Водолею еще предстоит поработать над собой. Зачастую представители знака зависят от чужого мнения, им необходимо одобрение и внимание со стороны. Осознание того, что их любят и ценят может мотивировать. Звезды советую вам перестать тратить время на внешний лоск и начать расти. Негативным аспектом зависимости от окружающих может стать пристрастие к алкоголю.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы довольно непредсказуемы, а ваши поведенческие реакции на одно и то же событие могут меняться так же часто, как и погода. Сегодня вы веселые, завтра - суровые, еще через день - свирепые, в конце недели - снова спокойные как удав. Ваше настроение - и является вашей слабостью. Безответственность заключается в том, что вы бываете неверны своим словам и часто подводите людей.

Раки (22 июня - 22 июля)

Раки уравновешены ровно до тех пор, пока их кто-то не обидит. Небольшая вспышка гнева способна вас надолго вывести из себя, свою агрессию вы часто переносите на близких, часто срываетесь на родных, устраивая разборки дома. Потом вы ждете удобного случая, чтобы отомстить обидчику. Такое поведение оставьте своим детям, а сами распрощайтесь наконец с образом подростка.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вы устраиваете разбирательства на ровном месте совершенно с незнакомыми людьми. Демонстративно обижаетесь, выражаете недовольство едкими замечаниями в адрес тех, чье поведение вам не понравится, жалуетесь на судьбу и жалеете себя так, будто вам за это платят. Разберитесь, что заставляет вас так себя вести на людях и что мешает вам стать счастливыми. Почему вы принимаете критику так близко к сердцу и обижаетесь из-за любой мелочи.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы медлительны и бывают нерешительны, избегают ответственности и конфликтов. Они не будут страдать физически из-за превратностей судьбы, вряд ли будут плакать или впадать в депрессию из-за некоторых житейских передряг. Однако их инфантильность заключается в том, что все самое хорошее в своей жизни они откладывают на потом. Если с этим не разобраться сейчас, рискуете прожить жизнь достаточно посредственно. Звезды советуют вам прекратить пристреливаться и начать попадать точно в цель.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Во всем, что касается работы, финансов и оплаты счетов вы ведете себя как зрелая личность. Но способны впадать в отчаяние из-за зависти, если у кого-то в коллективе зарплата окажется больше вашей, если понравившийся парень выберет не вас, а подругу, если придется решать вопросы с недвижимостью, переездом или бизнесом. Тогда в вас включается капризный ребенок, привыкший играть на чувствах взрослых и умело манипулировать их действиями.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Поведение Овна во многом напоминает детское. Им как воздух необходимы забота, внимание, вкусный обед и чистая одежда, подарки, сюрпризы и сладости. Если им что-то не нравится, они могут ломать "игрушки", выбрасывать их в окно, сильно кричать и всячески пытаться переложить решение проблем на другого человека. Это малая часть негативных черт. Очень часто в Овнах нет миролюбия и сдержанности. А нетерпеливость, как известно, ничего общего со зрелостью не имеет.