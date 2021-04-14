В Украине, где за последние сутки коронавирусом заразилось 14 553 человека, уже прошел пик заболеваемости COVID-19 и за последнюю неделю количество новых случаев начало снижаться.

Об этом свидетельствуют данные обзора эпидемической ситуации в Украине 7-13 апреля от Национальной академии наук Украины.

Согласно исследование, в течение этого периода времени ежедневный прирост новых случаев коронавируса снизился, но данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярного внесения устаревших случаев.

"Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходом пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", - сообщили ученые.

Напомним, Максим Степанов заявил, что ждет в ближайшие десять дней роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.

Также мы писали, что в течение семи недель ВОЗ наблюдает рост числа заражений коронавирусом во всем мире и четыре недели растет количество летальных случаев.