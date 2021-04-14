Так называемый "главный санитарный врач оккупированного Крыма" Наталья Пеньковская заявила, что на территории полуострова значительно увеличилось число новых случаев Covid-19. По ее словам, их завезли из материковой Украины.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 14 апреля.

"Санврач полуострова" заявила, что крымчане стали чаще ездить в Украину, и это негативно сказывается на эпидемиологической обстановке в Крыму.

"Две последние недели отличаются ростом завозных случаев заболевания из Украины, где очень неблагоприятная ситуация по Covid-19 на фоне фактического отсутствия иммунизации против данного заболевания.

На сегодняшний день мы фиксируем значительные перемещения крымчан в сторону сопредельного государства и обратно. Если до этого мы регистрировали 1-2 завозных случая в неделю, то за последнюю неделю это число выросло до 15 случаев из Украины, 2 из Турции и 1 из других зарубежных стран", - cказала Пеньковская.

В связи с этим "главный санитарный врач региона" рекомендовала крымчанам ограничить поездки на территорию материковой Украины.

Также Пеньковская добавила, что в Крыму число новых случаев коронавируса стало в два раза больше, чем в начале апреля.

"Как только ослабевает контроль и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции", - сказала она.

По данным так называемого "министра здравоохранения республики Александра Остапенко", за неделю в Крыму зарегистрировали 645 случаев Covid-19, 31 умер от болезни. Всего на полуострове коронавирус подтвержден у 38 869 человек. С начала пандемии выздоровели 36 242 человека, умерли - 1 140.

Напомним, за сутки в Украине заразились больше 14 000 человек. Среди них 1 457 выявили в Киеве, что на 380 человек меньше, чем в Москве.

Также мы сообщали, что в Украине еще две области соответствуют показателям "красной" зоны.