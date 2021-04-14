Текст законопроекта №5369 о ликвидации Окружного админсуда Киева, который 13 апреля в Раду как неотложный внес президент Украины Владимир Зеленский, обнародовали на сайте парламента.

Документ предусматривает ликвидацию ОАСК и создание вместо него Киевского городского окружного административного суда, который будет располагаться в столице. Согласно проекта закона, территориальная юрисдикция нового суда будет распространяться на Киев.

Согласно переходным положениям законопроекта, когда закон вступит в силу, ОАСК прекратит осуществлять правосудие и в течение 10 дней передаст подсудные ему дела в Киевский окружной административный суд (он сейчас занимается делами по Киевской области).

Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передаст дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которых распространяется на Киев, в Киевский городской окружной административный суд.

Юристы считают этот законопроект катастрофой для административного судопроизводства в столице.

"В 10 дневный срок передать дела ОАСКа в Киевский окружной Админсуд - это нереально. Поймите, это просто невозможно обеспечить такую мгновенную передачу дел. Кроме того, все дела теперь откатятся на стадию "ноль", все судебные процессы в новом суде начнутся заново. То есть, люди ждут защиту своих прав, но в разумные сроки ничего не получат. Реформирование суда надо делать планово, разумно. Но то, что написано в этом проекте, - это за гранью понимания", - сказал "Стране" адвокат Артем Захаров.

А адвокат Ростислав Кравец говорит, что переданные из ОАСК дела в Киевский окружной административный суд там просто будут похоронены из-за огромного объема работы. В ОАСК сейчас 49 судей, а в Киевском суде всего 22.

"И это означает, что граждане фактически будут лишены конституционного права оспаривать решения органов власти", - говорит "Стране" Кравец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". За эту инициативу главу государства похвалил радикал Сергей Стерненко.

Также мы писали о том, что в ОАСК связали проект о ликвидации суда с попыткой подчинить Украину внешнему управлению.