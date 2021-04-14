Ракетные, десантные корабли и фрегат Черноморского флота РФ вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений.

Об этом в среду, 14 апреля, со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ сообщает агентство "РИА Новости".

"Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

В отряд кораблей вошли фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", тральщик "Иван Голубец", а также большие десантные корабли.

Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения.



"В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени", - сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также в учениях примут участие самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Напомним, Россия объявила о готовящихся в Черном море тренировках 8 апреля. В тот же день украинский военно-морской флот начал учения в этом регионе.

Вслед за этим Пентагон заявил, что в Черное море в рамках стандартной операции направляются корабли ВМС США. По информации турецких СМИ, они прибудут в регион на этой неделе и пробудут там до 4 мая. В частности, в операции будут участвовать эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт".

В свою очередь Москва предупредила Вашингтон, что США лучше "держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья".