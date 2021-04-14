Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA возможно обсудит ограничение применения вакцины от коронавируса производства Johnson&Johnson для тех, кто младше 60.

Об этом пишет Reuters.

"Посмотрим, каким будет ее наилучшее использование. Мы могли бы обсудить возможность резервирования этих доз для людей старше 60 лет, поскольку случаи тромбоза снова сконцентрированы в возрасте до 50 лет", - сказал директор AIFA Никола Магрини.

Напомним, в США временно приостановили работу двух прививочных центров, после появления побочных эффектов у тех, кто вакцинировался препаратом от Johnson&Johnson.

Также мы писали, что Johnson&Johnson приостановили поставки своей вакцины в Европу. Такое решение было принято на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки.