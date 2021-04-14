Ситуация с заболеваемостью Covid-19 и госпитализациями в Украине стабилизировалась, страна выходит на плато пандемии.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, карантинные ограничения вводятся в качестве ответа на рост заболеваемости Covid-19 и числа госпитализаций. При этом на данный момент эпидемиологическая ситуация улучшилась.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - сказал Радуцкий.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 14 553 случая коронавируса, госпитализированы 5 063 пациента, скончались 467 человек. Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Киеве и Харьковской области.

В "красной" зоне адаптивного карантина с четверга, 15 апреля, окажутся уже 12 регионов страны - ограничения ужесточат еще и в Полтавской области.