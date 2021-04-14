В ближайшее время в "красную" зону карантина могут попасть Черкасская и Донецкая области, так как в этих регионах более трех дней превышены два показателя по Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством здравоохранения.

Согласно правилам ведомства, регион относят к "красной" зоне карантина, если один из пяти показателей по коронавирусу в течение трех дней подряд не соответствует допустимому уровню.

В Донецкой области превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования - за последние три дня этот показатель составляет 21%, 21,5% и 22% при норме 20%. Также в этом регионе увеличен показатель госпитализаций - 73,9, 75,5 и 76,1 при норме 60. В Черкасской области превышены такие же показатели - 22,9%, 25% и 23,2% и 92,3, 91,8 и 89,7, соответственно.

На сегодня к "красной" зоне в Украине отнесены Киев и 11 областей. Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области - "желтые". Остальные регионы - в "оранжевой" зоне.

Напомним, в "красной" зоне действуют самые жесткие карантинные ограничения. Запрещена работа ТРЦ, театров, кафе и рестораны работают на вынос. Недавно правительство разрешило на территории "красных" регионов торговлю посадочным материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

Также мы рассказывали, что Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону карантина.