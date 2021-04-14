Офис главы Национальной разведки США обнародовал доклад "Ежегодная оценка угроз". Этот ежегодный отчет Национального разведывательного сообщества об угрозах национальной безопасности США во всем мире.

Там много пассажей о России и Китае, как главных противниках американцев. Но эти заявления кочуют из доклада в доклад.

Мы же остановились на менее политизированных моментах.

В докладе говорится, что последствия пандемии Covid-19 будут ощущаться еще много лет, из-за изменения климата миру грозят катаклизмы, голодающих становится все больше, а в Австралии и некоторых станах Европы станут активничать неонацисты.

Собрали главные угрозы безопасности, о которых сообщила Национальная разведка США.

Covid-19

"Мы ожидаем, что Covid-19 останется угрозой для населения во всем мире до тех пор, пока вакцины и терапевтические препараты не получат широкого распространения. Экономические и политические последствия пандемии будет распространяться по миру в течение многих лет", - говорится в отчете.

Экономические последствия пандемии могут вызвать нестабильность в некоторых пострадавших развивающихся странах (особенно тех, что зависят от поставок нефти, туризма). Они будут переживать финансовый и гуманитарный кризисы, что увеличит риск всплеска миграции, смену правительств и внутренние конфликты.

Американская разведка отмечает, что некоторые правительства, например в Китае и России, используют медикаменты и вакцины, чтобы повысить свое геополитическое положение.

Риск вспышки инфекционных заболеваний

Вызванные Covid-19 перебои в предоставлении основных медицинских услуг, таких как вакцинация, оказание помощи, программы охраны здоровья детей - повысят вероятность возникновения дополнительных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, особенно в странах с низким уровнем дохода. Например, пандемия помешала лечению ВИЧ/СПИДа в странах Африки, десяткам кампаний вакцинации против кори и полиомиелита.

"Мировое население, включая американцев, останется уязвимым перед новыми вспышками

инфекционных заболеваний, поскольку остаются такие факторы риска, как быстрая урбанизация, затяжные конфликты и гуманитарные кризисы, расширение международных поездок и торговли и недоверие общества к правительству и работникам здравоохранения" - сообщили в американской разведке.

Угроза голода

Как сообщается в ежегодном отчете американской разведки, экономические последствия пандемии Covid-19, наряду с конфликтами и экстремальными погодными условиями, создают угрозу нехватки продовольствия. Уровень продовольственной безопасности в мире сейчас самый низкий за последнее десятилетие.

Количество людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, увеличилось вдвое - со 135 миллионов в 2019 году до примерно 270 миллионов в 2020 году. По прогнозам, к концу 2021 года количество голодающих в мире вырастет до 330 миллионов человек.

Военные конфликты и безопасность

Пандемия Covid-19 изменила приоритеты безопасности во всем мире. Военные

сталкиваются с призывами к сокращению бюджетов, возникают пробелы в миротворческих операциях ООН; контртеррористических операциях; мониторинге контроля над вооружениями.

"Эти пробелы, вероятно, будут расти без быстрого прекращения пандемии, что затрудняет управление конфликтами, которых не стало меньше.

Продолжится противостояние между правительством и Талибаном в Афганистане. Усилится приграничный конфликт между Индией и Пакистаном, хотя война между ними маловероятна. Правительство Ирака продолжит бороться с "Игил" и контролировать, поддерживаемых Ираном, шиитов-повстанцев. В Ливии продолжится гражданская война, которая может перерасти в более широкий конфликт.

В течение, как минимум, нескольких ближайших лет, конфликты, экономический спад и гуманитарный кризис будут преследовать Сирию.

Изменение климата и экология

Последствия изменения климата и ухудшения состояния окружающей среды создадут прямые и косвенные угрозы, включая риски для экономики и повышенную политическую нестабильность, которая будут разыгрываться в течение следующего десятилетия.

Ученые также предупреждают, что повышение температуры воздуха и воды участит такие экстремальные погодные явления, как жара, засухи и наводнения.

Истощение ресурсов почвы, воды и биоразнообразия почти наверняка поставят под угрозу инфраструктуру, здравоохранение, водоснабжение, продовольственную безопасность. Особенно во многих развивающихся странах, которые не имеют возможности быстро адаптироваться к изменениям. Это увеличивает вероятность конфликта из-за конкуренции за ограниченные природные ресурсы.

2020 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений после десятилетия повышения температуры с 2010 по 2019 год. Минимальный ледяной покров Арктического моря в 2020 году достиг второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Сезон штормов 2020 года особенно сильно ударил по Центральной Америке, что увеличило потенциал для крупномасштабной миграции из региона.

Загрязнение воздуха было четвертым по значимости фактором риска преждевременной смерти во всем мире в 2019 году (погибли около 7 миллионов человек). Было обнаружено, что загрязнение воздуха повышает восприимчивость и тяжесть протекания Covid-19.

Несмотря на временные улучшения качества воздуха во всем мире в 2020 году в результате карантина, к сентябрю 2020 года загрязнение воздуха вернулось к докарантинному уровню.

Угроза изменения климата усилится, поскольку глобальное потребление энергии и связанные с ним выбросы продолжают расти, ставя под угрозу цели Парижского соглашения.

Международный терроризм и экстремизм

В Национальной разведке США назвали "ИГИЛ" и "Аль-Каиду" самыми крупными террористическими угрозами интересам США за рубежом и внутри страны. Не исключили нападения ливанской "Хезболлы" на США и союзников на Ближнем Востоке в ответ на рост напряженности.



ИГИЛ по-прежнему способно вести продолжительные повстанческие действия в Ираке и Сирии, где попытается расширить свое повстанческое движение, нападая на местных лидеров, инфраструктуру" - прогнозируют в американской разведке.

Австралия, Германия, Норвегия и Великобритания могут столкнуться с быстрорастущей террористической угрозой неонацистских групп, которые разделяют людей по расовым и этническим признакам.

Прогноз до 2040 года

В марте свой доклад "Global Trends 2040" опубликовал Национальный совет по разведке США. Он содержит прогноз ситуации в мире на ближайшие 20 лет.

В нем говорится, что:

Рост мирового населения замедлится, что приведет к старению наций.

Усугубится изменение климата.

Международные отношения станут "хаотичными и нестабильными";

Будет нарастать голод.

Пандемию Covid-19 американская разведка назвала "самым значительным, уникальным глобальным потрясением со времен Второй мировой войны, имеющим последствия для здоровья, экономики, политики и безопасности, которые будут сохраняться в течение многих лет".

Документ обрисовывает причины для беспокойства практически во всех сферах жизни. Например, он содержит предупреждение, что последствия изменения климата могут усугубить проблему отсутствия продовольственной и водной безопасности в бедных странах и ускорить глобальную миграцию.

В докладе говорится, что достижения в области технологий могут решить некоторые проблемы, включая изменение климата и борьбу с болезнями, но также могут спровоцировать новую напряженность.

"Государственные и негосударственные соперники будут конкурировать за лидерство и доминирование в науке и технологиях с рисками с потенциально каскадным эффектом и последствиями для экономической, военной и социальной безопасности", - говорится в докладе.

Кстати, в прогнозах о населении в самых крупных городах разных регионов мира прогнозируется, что в Киеве к 2035 году население составит 3 миллиона человек.