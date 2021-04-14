В Министерстве иностранных дел России заявили, что НАТО (Североатлантический альянс) всевозможными способами подталкивает Украину продолжать конфликт на Донбассе, "науськиванием киевских политиков".

Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ", ее слова приводит TACС.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе - Ред.) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди", - заявила она.

Кроме того она заявила, что Евросоюз "с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим".

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что ЕС ни разу не призывал Киев "вернуться за стол переговоров" и прекратить обострение. При этом Захарова считает, что Евросоюз ужесточил свою риторику в отношении России.

"Минские договоренности, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и в том числе оказание соответствующего влияния на стороны по реализации Минских договоренностей - мы свою часть работы сделали", - заявила Захарова.

Напомним, днем ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков обвинил США и другие страны НАТО в том, что они "сознательно превращают Украину в "пороховую бочку".

В то же время в начале апреля, когда возле украинских границ РФ начала наращивать войска, в МИД РФ заявили, что информация о грядущем российско-украинском конфликте не соответствует действительности.