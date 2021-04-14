Премьер-министр Армении Никола Пашинян считает, что военный союз с Россией является основой безопасности страны. Государства обсуждают расширение российской военной базы в Гюмри.

Об этом Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, пишет ТАСС.

"Основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров", - сказал премьер-министр.

Кроме того, он объяснил, что в контексте армяно-российской объединённой группировки войск и единой системы ПВО "нападение на Армению означает нападение на Россию".

По словам Пашиняна, Россия и Армения говорят о возможности расширить 102-ю российскую военную базу в Гюмри и создании в Сюникской области её филиала.

Напомним, в феврале в МИД России заявили, что кризис в Армении считают внутренним делом страны.

Также мы писали, что 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали соглашение о прекращении огня с 00:00 по местному времени 10 ноября. Одним из пунктов заявление был ввод миротворцев РФ.