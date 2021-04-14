В Украине продолжается кампания вакцинации граждан против коронавируса. Пока что прививки делают в основном людям, входящим в первые две волны кампании. Однако все желающие уже с 1 марта могут записываться на вакцинацию. Анализируя данные о тех, кто уже оставил заявки, в Минздраве пришли к выводу, что пожилые люди меньше остальных хотят делать прививку против Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 апреля сообщил замглавы Минздрава Ярослав Кучер.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449 960 человек. Больше всего записей производят люди от 21 до 39 лет. Меньше всего - люди категории 80 лет и больше. Большая часть граждан в листе ожидания из Киева - 137 891 человек", - сказал Кучер.

По его словам, записаться на прививку можно на портале "Дия", в одноименном мобильном приложении или по телефону горячей линии Минздрава: 0800602019.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начинают делать прививки вакциной CoronaVac, а Pfizer привезут уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что китайскую вакцину от Sinovac уколят копам, олимпийцам и маломобильным украинцам.