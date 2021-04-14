Вчерашний звонок Джо Байдена Владимиру Путину стал главным политическим событием и сегодняшнего дня. Особенно в Украине и России, где стали обсуждать созвон двух президентов.

Интересно, что в США эта тема освещается не очень активно: мейнстримные медиа говорят главным образом о выводе войск из Афганистана, о котором вчера объявил американский президент. А тему беседы с президентом России отрабатывают менее плотно.

Видимо, для американцев не хотят создавать картинку, что Байден "прогнулся" после стягивания российских войск на границу с Украиной. Тем более, что президент США еще и предложил хозяину Кремля личную встречу. Чего никто, конечно, не ожидал после заявлений, что Путин - "убийца" и у него "нет души".

А вот в России, которая в последнее время повышала ставки на украинском направлении, тему обговаривают активно.

С одной стороны звучат нотки торжества, что Байден позвонил первым и сделал шаг навстречу. С другой - доверия к американскому президенту никто не высказывает. И вообще опасаются, что это США пытаются так или иначе обвести Москву вокруг пальца.

Интересно, что и жесткая риторика российских властей после звонка Байдена не исчезла. Американцев продолжают обвинять в подготовке Украины уже не только к наступлению на Донбассе, но и к военным провокациям в Крыму, а также к терактам на российской территории.

"Страна" разбиралась, закончится ли эскалация вокруг Украины после шага американского президента.

Два условия Путина

Основные акценты Кремля по разговору двух президентов расставил на следующий день спикер Путина Дмитрий Песков.

По поводу встречи, по его словам, решения еще нет. И уточнили, что саммит организуют Штаты. Причем предложили в качестве места одну из европейских стран.

"Решения по участию Путина в организуемом США саммите по климату пока нет, в Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам", - сказал Песков.

Судя по этой цитате, именно американцы прорабатывают детали встречи и согласовывают их с россиянами. То есть инициативу проявляют за океаном. А в Москве согласны ее "изучать".

"Пока рано говорить о встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться. Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам. Безусловно, важны двусторонние отношения в аспектах, которые представляют взаимный интерес", - добавил спикер Кремля.

То есть, как и вчера, готовности встречаться с Байденом в России не проявляют. Хотя и не отвергают такой возможности. Это скорее всего значит, что к такой встрече выставлены некие условия.

Что, кстати, стало уже визиткой Путина в том же "Нормандском формате": президент РФ уже не раз отказывал во встрече украинцам, пока не будут выполнены старые договоренности.

Каковы условия Москвы сейчас?

Сегодня помощник Путина Юрий Ушаков пригласил на встречу посла США Джона Салливана, где изложили первый пункт из требований Путина.

"В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", - цитируют СМИ источника в Кремле.

Таким образом, первое условие для встречи уже понятно - не вводить санкции. Здесь явно читается "Северный поток-2", который за оставшиеся месяцы до вероятной встречи как раз могут успеть достроить. И здесь можно только гадать, какие "решительные действия" имеет в виду Москва, если Вашингтон своими санкциями остановит достройку. Не исключено, что "решительные действия" будут связаны с Украиной.

Еще одно предполагаемое условие сегодня озвучил Песков. "Вашингтон может использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить Украину отказаться от провокационных действий", - заявил он журналистам.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - добавил он.

То есть от США, видимо, ждут давления на Киев с целью снижения конфронтации - стягивания войск и военной техники к линии разграничения. И только после этого будут выходить на личное общение.

Сами же россияне пока отводить технику от границ Украины не планируют. Буквально сегодня, уже после разговора двух президентов, в Крыму начались масштабные учения Черноморского флота РФ.

Иными словами, военный накал никто не снижает. В том числе и Украина, которая в этот же день начала свои учения на границе с полуостровом.

Также на следующий день после звонка глава Совбеза России Николай Патрушев продолжил обвинять Украину и США в попытке начать войну.

Он заявил, что Киев готовит диверсантов для заброску в Россию и последующих терактов. А также сказал, что Украина может начать военные действия против Крыма, устроив с помощью США провокации с гибелью своих солдат и потерей техники.

Отметим, что теракты на территории РФ - это повод к войне.

Можно посчитать эти слова Патрушева очередным нагнетанием, но следует помнить, что среда различных "патриотов-добробатовцев" и националистов в Украине крайне продажная, готовая выполнять заказы спецслужб всего мира. А потому за этой средой сейчас нужно следить особенно тщательно. Потому что именно оттуда может вылететь "чёрный лебедь".

Кроме того, нельзя не заметить и антиамериканские заявления Патрушева. По его словам, США за последние дни отправили в Украину более пяти военно-транспортных самолетов.

То есть риторика россиян не изменилась и вряд ли изменится до встречи с Байденом. Другой вопрос, что до встречи может не быть каких-то конкретных действий. Хотя тоже это далеко не факт, учитывая напряженную атмосферу и то, как ситуацию комментируют близкие к Кремлю эксперты.

Что обсуждают россияне

Одновременно в российской блогосфере обсуждаются версии того, к чему приведет звонок Байдена.

Поддерживающий Путина политолог Сергей Марков пишет, что встречи, возможно, и не состоится, если Украина не отведет войска от Донбасса. Как и прогресса по другим вопросам. Особенно - после "убийцы".

"Не надо ликовать. Встречи Байдена и Путина возможно и не будет в ближайшее время. На это есть несколько причин.

1. По первому зову Байдена Путин никуда не побежит. Президент России не мальчик из зависимой страны, который выпрашивает встречи с "великим" Байденом, главой великой Америки. Многие уверены, что после того, как Байден подорвал легитимность Путина, назвав его убийцей, то Путин теперь поспешит восстановить свою легитимность встречей и переговорами с Байденом. Не уверен. Для Путина не Байден источник легитимности.

2. Россия видела много саммитов с лидерами США последние годы. А результат не просто нулевой, а отрицательный. Российско-американским отношениям нужны не саммиты, не посиделки лидеров. Нужны системные отношения между ведомствами, институтами. Саммит может быть результативным только как итог системной работы ведомств. Поэтому требование России к США, - сначала системная работа ведомств, спокойные переговоры по всем трекам. А только потом саммит. А для этого нужно и время, и политическая воля вести реальные переговоры. Пока этих условий для успешного саммита нет.

3. Проблема безопасности президента России. Сейчас доверие к спецслужбам США нет вообще. По мнению Москвы, лидеры США лгут, нарушают все возможные договоры и законы в почти невозможных масштабах. И готовы на любые почти преступления в своих интересах и чувствуют свою безнаказанность. И создали из Путина образ врага человечества. Поэтому в западной стране, которая формально нейтральная, а фактически союзник США, такой как Швейцария, Финляндия, обеспечить безопасность Президента России от возможного покушения невозможно.

Для встречи может быть выбрана только реально не зависимая от США страна. Таких очень мало. Китай, например. Но согласится ли Байден встречаться с Путиным в Китае? Не уверен.

А напряженность вокруг Донбасса можно убрать просто по итогам телефонного разговора. Нужно просто отвести войска".

Журнал "Россия в глобальной политике" напомнил, что на недавний саммит американцев с Китаем тоже возлагали много надежд после ухода Трампа. Но он закончился дипломатическим скандалом.

"Если спроецировать всё это на Россию, можем ожидать встречи с такими же перепалками и с той же целью. Путина не боимся, Россия – бумажный тигр, наша сила – в наших убеждениях. Залпом весь набор претензий и обещаний про "цену, которую придётся заплатить". Чтобы все видели.

Иными словами, мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряжённость и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности, прежде всего для собственной аудитории, которую надо ободрить. Сомкнуть ряды.

Конечно, отличие России от Китая – в масштабах ядерного потенциала. Не случайно стратегическая стабильность мелькает, это все по идее не про торговлю и деньги, а про войну и мир. Но это по идее".

Программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев считает, что звонком Байден показал неготовность к военной конфронтации. Но при этом надеяться, что США пойдут на условия РФ по Украине - преждевременно.

"Неожиданный телефонный звонок американского президента Владимиру Путину – это, конечно, показатель того, что в Вашингтоне не готовы идти на тотальную конфронтацию. По крайней мере сейчас.

Стоит ли это воспринимать, как даже теоретическую возможность договориться о будущем таких важных для России вопросов, как украинская проблема? Совершенно точно нет. И уж явно никто в США, будучи в здравом уме, не подумает отдавать России без войны то, что уже лежит в собственном кармане", - написал он в колонке для издания "Взгляд".

При этом он не исключил разрядки с Россией, на которую могут пойти американцы, как это было в 1970-х годах. Но предупредил, что это будет лишь передышка перед новым витком соперничества.

Бордачев не верит, что Байден "сольет" переговоры с Путиным, как с китайцами на Аляске.

"В той встрече участвовали не главы государств, а их уполномоченные представители. Вряд ли Байден будет устраивать подобные публичные сцены российскому президенту – уж слишком велика вероятность нарваться на ситуацию собственной "потери лица".

Если встреча и будет, то скандал в ходе нее не предвидится. Не царское это дело. Но ожидать результатов, которые позволят России жить спокойно, совершенно не стоит", - заключает он.

По его мнению, главной задачей США будет снятие военного сценария, при котором они физически теряют Украину как точку воздействия не только на Москву, но и на Берлин с Парижем. При этом вероятность "Большой сделки" Бардачев оценивает как низкую.

Звучат и другие прогнозы. Военный эксперт Влад Шурыгин делится неким инсайдом, по которому Байден звонком Путину и предложением о встрече тянет время для развертывания военных баз в Украине.

"Суть этого плана состоит из двух пунктов:

1. Украина ускоренно принимает закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории.

2. США заключают с руководством Украины договор о размещении здесь баз, и в одностороннем порядке размещают на Украине три своих базы. Одну морскую и две сухопутных. На всех трёх будет проведена модернизация аэродромов под приёмку всех типов американских самолётов, в том числе и тяжёлых транспортных.

Этим, по мнению американцев, будет блокирован российский план масштабной военной операции против Украины, в случае любого обострения ситуации на Донбассе. Под прикрытием этих баз, а, точнее американского военного присутствия, Киев сможет уже, не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса".

В комментариях с Шурыгиным поспорили сами россияне, которые заявили, что Конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз. И менять ее - длительный процесс. Да и физически такое развертывание - вопрос нескольких лет. И незамеченным для РФ остаться не может.

То есть Байден вряд ли сможет таким образом "потянуть время".

Но в целом понятно, что весь спектр российских мнений, даже однозначно поддерживающих Кремль, не излучает никого оптимизма по поводу звонка Байдена. Да и российская власть пока не показывает, что проблема решена. То есть военная угроза не снята - хотя и отодвинулась немного дальше.

"Путина ставят на пьедестал". Что говорят в США

Как уже говорилось, американские СМИ комментируют вопрос неохотно.

Аналитик CNN по Белому дому Стивен Коллинсон выпустил сегодня материал "Враги Америки выстроились в очередь, чтобы испытать Байдена". Там среди прочих вопросов - Китай, Афганистан, Иран, КНДР - упоминается и звонок Путину.

Но в очень осторожном и лояльном к Байдену ключе.

"Предложение Байдена вроде бы дает Путину то, что он хочет - место на пьедестале рядом с президентом Соединенных Штатов. Это является отголоском легендарных саммитов времен холодной войны между двумя великими державами мира.

Этот шаг очень похож на пряник для давления на российского лидера с целью избежать любых действий в Украине. Или действий в отношении заключенного в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального, которые могут заставить Байдена отозвать предложение о встрече", - пишет Коллинсон.

То есть историю подают так, будто США делают России большое одолжение приглашением на саммит. Хотя очевидно, что на деле же Москва ставит условия для встречи, а не Вашингтон.

Подробнее с реакцией западных СМИ можно ознакомиться здесь.

"Надеемся на новую Ялту". Что говорят в Украине

Украинцы тоже комментируют звонок.

"В самом лучшем, невероятно счастливом случае, отношения США, РФ и Китая, про который никак нельзя забывать, выльются в некий аналог Ялтинских Соглашений.

Печально тут то, что обеспечившие пол века мира, Ялтинские Соглашения зафиксировали раздел сфер влияния на этот же срок", - пишет нардеп Макс Бужанский.

Политолог Андрей Головачев считает, что Байден и Путин скоро найдут замену Минскому и Нормандскому форматам.

"У демократов не выдержали нервы и Байдену пришлось звонить тому, которого он месяц назад назвал " убийцей" и предложить встретиться.

Для тех, кто не очень искушен в политике напомню, что главной чертой нынешнего руководства демократической партии США является ее очень агрессивная риторика , которая не подтверждается реальными действиями. Точно также , как и Байден, себя вел Обама. И точно также себя будет вести Камалла Харрис.

Кремль, без сомнения , отлично знал об этой черте тотально коррумпированой демократической геронтократии США и сознательно поднимал ставки. После недвусмысленной угрозы Лаврова уничтожить американские корабли в Черном море ,- а это означало бы немедленное начало ядерной войны, -

демократы сдались.

Байден сейчас выглядит как " тварь дрожжащая" , как провинциальный актер - трагик, его имиджевые потери уже невосполнимы и до конца года он, с очень большой вероятностью, уйдет на покой. Путин же в глазах своих подданных, напротив, достиг чуть ли ни статуса ницшеанского сверхчеловека, презревшего смерть и готового сжечь всю планету и себя самого во имя своей сверхидеи.

О чем договорились противники?

Мы, разумеется, не знаем. Но я думаю, что в первую очередь о том, что СП-2 будет достроен. А по Украине ещё будут длительные переговоры. На этом Нормандский формат и Минские соглашения окончательно умерли. Немцев и французов выкинули за ненадобностью. Это закономерно и справедливо, потому что и Меркель и Макрон не обладали необходимой силой для принуждения сторон к исполнению Минских соглашений.

Отныне мы, по факту ,имеем новый формат по Украине между США и Россией, а минские соглашения будут заменены новыми , которые уже придется выполнять.

Это все что вам нужно знать про " рiшучу пидтримку США"".