Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в подготовке организации убийства, заявил, что имеет "интересные документы" о гражданстве президента Владимира Зеленского, которые могут привести к его импичменту.

Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале в среду, 14 апреля.

"Новые друзья - это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента", - сообщил Нескоромный.

Он также выразил мнение, что после обнародования этих документов "должна немедленно начаться процедура импичмента".

Кроме этого, экс-первый замглавы СБУ выразил готовность предоставить эти документы "заинтересованным патриотическим политическим силам".

Напомним, в конце января СБУ обвинила бывшего первого замглавы СБУ в причастности к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Позже власти Украины объявили его в международный розыск.

Сейчас принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения. 22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного ему удалось сбежать.

Недавно Нескоромный заявил, что готов рассказать о коррупции во власти и иностранных агентах в верхушке СБУ.