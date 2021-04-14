В Москве задержали киллера, который застрелил вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальном мире как Алик Рыжий. При этом убийца отрицает, что сделал это за деньги.

Видео задержания обнародовал Telegram-канал "Mash".

На кадрах мужчина находится в квартире, его крепко держат и просят представиться, он называет свое имя и фамилию: "Султанов Матлаб". После этого звучит вопрос, вероятно от правоохранителей , за что он задержан. И Матлаб Султанов сразу отвечает, что за убийство. На уточняющий вопрос, кого убил, он называет Алика Рыжего.

"Он ругал меня...ругал...по телефону...", - сказал Мутлаб о причинах убийства. То, что ему заплатили за преступление он отрицает.

Напомним, 12 апреля в элитном фитнес-клубе Москвы прямо во время тренировки расстреляли 40-летнего мужчину. В это время на соседних тренажерах занимались другие люди, которые после выстрела бросились к выходу, вместе с ними сбежал и сам стрелок.

Также мы писали, что убитым оказался вор в законе, известный как Алик Рыжий или Альберт Питерский.