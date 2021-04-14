Австрия готова выступить площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии сообщает РИА "Новости" в среду, 14 апреля.

"Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран", - сообщили в министерстве, добавив, что Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров.

В свою очередь в МИД России заявили, что переговоры находятся в компетенции администрации президента, при этом ведомство свою работу выполняет, готовясь к встрече.

"Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, Джо Байден 13 апреля провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. По его итогам в Белом доме сообщили, что президент США предложил российскому коллеге в ближайшие месяц провести встречу. У Путина пока не ответили согласием на предложение о встрече и лишь заявили, что этот и другие вопросы проработают позже.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча президентов России и США может состояться в предстоящие месяцы.

"Страна" проанализировала, почему глава Белого дома предложил сейчас такую встречу Путину.





