После внесения Зеленским в Раду законопроекта о ликвидации ОАСК в Окружном административном суде Киева заявили о том, что это часть действий по "подчинению Украины антиконституционному внешнему управлению".

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева всегда был лидером по количеству дел, которые поступали в окружные административные суды Украины. При этом в Окружном административном суде города Киева вынесенных решений в пользу истцов более 70% от общего количества решений. Это один из лучших результатов", - сообщили в суде.

В пресс-службе заявили, что сообщения о возможной передаче полномочий Окружного административного суда города Киева в Верховный Суд, как и о полной ликвидации суда, всегда попадают в топ-новостей многочисленных СМИ, чего не скажешь о публикациях, касающихся увеличения количества истцов или удовлетворенных исков.

Кроме того, в ОАСК отмечают, что многочисленные публикации о низком рейтинге доверия среди населения к судам, не соответствуют действительности. Также пресс-служба обращает внимание на то, что суды ежедневно находятся под давлением негативной информационной компании в средствах массовой информации.

"Главной причиной, почему деятельность Окружного административного суда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что в ОАСК есть особые полномочия, а именно - рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти. Обращаем внимание, что указанные полномочия не судьи Окружного административного суда города Киева делегировали себе, а именно законодатель их указал среди полномочий", - сообщили в ОАСК.

В суде считают очевидным, что решение дел, которые имели политическую окраску, резонировало в обществе, поскольку всегда в споре есть сторона, которая недовольна решением.

"Зато большинство таких дел была пересмотрена как апелляционным, так и Верховным Судом. Резонансные решения оставались в силе, что свидетельствует о правильном подходе к решению тех или иных споров", - заявили в пресс-службе.

В ОАСК считают, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писалась не в Украине и что реформы, которые проводились при поддержке грантовых организаций, провалены и не отражают украинские правовые реалии.

"Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена ​​не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. На вопросах судебной реформы ежегодно паразитируют лица, потребляющие гранты, и которые, очевидно, не заинтересованы в стабильной и качественной работе судебной власти. Однако судьи Окружного административного суда города Киева в своей деятельности всегда соблюдают закон, с уважением относятся к Конституции Украины и ее предписаниям, а потому, в случае голосования за проект закона и его подписания, будут действовать в строгом соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства", - сообщили в ОАСК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Стерненко похвалил Зеленского за эту инициативу.

Также мы писали о том, что Зеленский на этой неделе едет в Париж к Макрону, они обсудят Донбасс, Россию и судебную реформу.