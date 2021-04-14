Утром в среду, 14 апреля, цена биткоин обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 64 тысяч долларов, в то время как вчера криптовалюта торговалась на отметке в $62,5.

Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, специализирующегося на биткоинах и цифровых валютах.

По состоянию на 07:59 (по киевскому времени) биткоин достиг отметки в 64 201 долларов. При этом в 9:38 его стоимость взлетела еще и составляет 64 449 долларов.

Курс биткоина утром 14 апреля. Скриншот: coindesk.com

Напомним, новая волна роста курса валюты началась в декабре 2020 года, когда за несколько недель биткоин подорожал на 50%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

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