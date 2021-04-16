В пятницу, 16 апреля, начинается 6-й лунный день в созвездии Близнецы, который благоприятен для спокойных и рассудительных представителей зодиакального круга. День будет позитивный и удачный для всех, кто умеет заботиться о себе и бережет свои нервы. Сегодня может обостряться интуиция. При этом всю поступающую информацию придется тщательно контролировать - потоки новостей будут просто огромными.

Астрологи выделяют ряд знаков среди сегодняшних счастливчиков - это Раки, Львы, Весы, Стрельцы, Козероги и Рыбы. Вы сможете сохранить устойчивое эмоциональное состояние, будете наделены выдержкой и спокойствием, а потому останетесь в выигрыше.

Рак (22 июня - 22 июля)

В эмоционально нестабильные периоды вам можно опираться на надежные отношения - на работе или в семье. Состояние гармонии у Раков зависит напрямую от успешности в личной жизни, поэтому не допускайте разладов в этой сфере, заботьтесь о любви и ощущении безопасности. Это ваш самый прочный фундамент для последующих действий. Пока у вас все складывается хорошо.

Лев (23 июля - 23 августа)

Вы являетесь прирожденным лидером, поэтому ваше состояние спокойствия или подавленности мгновенно распространяется на ваше окружение. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, чтобы не испортить свой авторитетный имидж, задавайте правильное настроение, не ленитесь и мотивируйте окружающих. Это в ваших же интересах. Вам же так необходимо внимание, уважение и любовь свиты. У вас все получится.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Сегодня с Весами будет приятно общаться, из-за их способности не отвечать на провокации. Так держать! Нельзя позволять себе лишний раз расстраиваться. Старайтесь занимать выдержанную позицию в любых спорах, оставайтесь внутренне уравновешенным, в какой бы ситуации раздражения вы не оказались. Нейтралитет поможет вам в конечном итоге добиться своих целей. Поскольку вы редко верите в честную игру и равенство, вашими верными козырями будут оставаться добродушие, невозмутимость и деликатность.

Стрельцы (23 ноября - 21 декабря)

Несмотря на прямолинейность Стрельцов и их умение "выстреливать" словами, сегодня не лучший день, чтобы шокировать людей правдой. Интуитивно это понимая, представители этого знака будут умело держать эмоции под контролем и приложат максимум усилий, чтобы не сорваться в самый неподходящий момент. Выдержка поможет сегодня не наделать ошибок. Будьте сдержанными и осторожными, чтобы ваши реакции не навредили вам и другим, и тогда день пройдет отлично.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Нет более тактичного знака, чем Козерог. Вы проявляете эмоции в крайних случаях и лишь тогда, когда это касается личных границ, срочной работы или здоровья семьи. Другие вопросы вы скрупулезно изучаете, докапываетесь до самой сути вещей и при этом остаетесь уравновешенными. Сегодня умение соблюдать баланс во всех аспектах вашей жизни вам также пригодится. Продумывайте свои действия и реплики, не торопитесь с принятием решений, остерегайтесь непредсказуемых ситуаций. Это поможет вам добиться впечатляющих результатов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Звезды восхищены стойкостью Рыб, которых ничто сегодня не сможет выбить из колеи. И даже если планы пойдут не так, как было запланировано изначально, вы и виду не подадите, что что-то пошло не так. В зависимости от ситуации вы молниеносно адаптируетесь, а ваш позитивный взгляд на мир позволяет вам выруливать и спасать даже самые провальные проекты.

Сегодняшний день будет благоприятен для тех, кто сдержан и чье поведение полно достоинства. К сожалению, находящиеся под влиянием Марса Овны могут проявлять вспыльчивость и воинственность.

Скорпионы могут моментально загораться, поэтому домочадцам будет непросто найти с ними общий язык.

Девы сегодня отличатся умением сыпать колкие замечания и критиковать знакомых.

Тельцы по своей природе настолько спокойные и медлительные, что их вывести из себя непросто, но если найти их точку кипения, то остывать они будут долго.

Близнецы иногда грешат обсуждением людей за их спиной, но сегодня любые сплетни, доносы и конфликты будут иметь последствия. Это же касается и Водолеев, которые иногда перемывают косточки знакомым.

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