Утром в среду, 14 апреля, в столице России - Москве, на улице Марксисткой произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус врезался в столб. В результате пострадал водитель еще и четыре пассажира.

Об этом сообщается и публикует соответствующее видео Telegram-канале "Дептранса Москвы".

Водитель прошёл предрейсовый осмотр, а автобус с номером 901 - технический осмотр. По предварительно информации, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

В настоящее время детали происшествия уточняются, на месте ведется проверка.

На видео запечатлено, как автобус едет по улице, затем набирает скорость, проезжает мимо остановки и неожиданно съезжает на тротуар, после чего врезается в мачту освещения.

Ранее мы рассказывали, как машина Пескова попала в крупное ДТП с участием популярного блогера в центре Москвы.

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