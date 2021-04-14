В среду, 14 апреля, в Киеве состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы продолжат рассматривать законопроекты по земельной реформе, один из которых обсуждают уже вторую пленарную неделю.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

Так, парламент продолжит обсуждать поправки к законопроекту №2194 о передаче сельхозземель в распоряжение громад, который также позволит иностранцам покупать в Украине земельные участки сельхозназначения за пределами населенных пунктов. На сегодня народные депутаты уже рассмотрели 1 518 правок из 3 128.

Кроме того, Рада может изменить повестку дня пятой сессии - соответствующий законопроект также есть в сегодняшней повестке дня. В планах также - обсудить еще один законопроект по земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроекты об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях и налогообложении товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В первом чтении нардепы должны обсудить проект закона об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период карантина и стимулировании деятельности индустриальных парков.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям и усилении ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для украинских выпускников-2021.

Также мы писали о том, что Рада провалила законопроект Кабмина о штрафах до 8500 гривен за нарушение самоизоляции.