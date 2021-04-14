САП и НАБУ сообщили о подозрении владельцу группы компаний, который, по версии следствия, систематически давал взятки экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

Международная следственная группа собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о предоставлении гражданином Украины взятки в 575 тысяч долларов и 70 тысяч евро экс-руководителю "Укравтодора".

Подозреваемый - конечный бенефициарный владелец группы компаний, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины. В НАБУ сообщают, что подозреваемый в течение 2017-2019 годов лично и через подконтрольных ему лиц систематически предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на "лояльность" к его компаниям.

За эти деньги бывший руководитель "Укравтодора" обеспечивал содействие соответствующей компании в продолжении осуществления оплаты по договору о выполнении дорожных работ, обеспечивал отсрочку сдачи работ по такому соглашению, а также предотвращал его досрочное расторжение.

Фигуранту, чье имя не называется, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, летом 2020 года экс-главе "Укравтодора" Новаку вручили подозрение по делу о взятках.

Также мы писали о том, что у экс-главы "Укравтодора" Новака нашли тайники с более, чем миллионом долларов.