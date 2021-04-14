По состоянию на утро среды, 14 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 14 553 человека.

Напомним, что 13 апреля, в стране было выявлено 11 680 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь выросло на 2 873 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 887 338 человек. Выздоровели за последние сутки 12 384 человека (с начала эпидемии - 1 442 618 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 612 детей и 426 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 255 человек), Полтавской области (900), Одесской области (906) и Львовской области (963).

В Киеве за сутки выявлено 1 457 новых случаев.

Ранее мы рассказывали, что руководство Johnson&Johnson подтвердило приостановку поставок своей вакцины в Европу.