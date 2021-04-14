У американской компании Johnson&Johnson продолжаются проблемы с ее препаратом против коронавируса. После первых тревожных сообщений о качестве и эффективности вакцины, руководство компании официально подтвердило сообщения о приостановке поставок вакцины в Европу.

Такое решение было принято на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки препаратом Johnson&Johnson.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на АР.

Эксперты отмечают, что эта отсрочка еще более осложнит ситуацию в Европе, которая столкнулась с нехваткой вакцин от COVID-19 из-за выявленных ранее проблем с препаратом компании AstraZeneca.

Вакцину Johnson & Johnson в настоящее время используют только в США, но и там решили приостановить ее применение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбов после прививки этим препаратом.

Ранее "Страна" сообщала, что штамм коронавируса из ЮАР может быть устойчив к вакцине Pfizer.