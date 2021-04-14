Президент России Владимир Путин пошел на серьезное обновление генеральских верхов Росгвардии. Он подписал подписал указ о значительных кадровых перестановках в руководстве военного формирования.

Об этом сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, как передает Коммерсант.

Указ еще не опубликован на официальном портале, но уже известно, какие именно перемены он предполагает. Три генерала освобождены от занимаемых должностей, а пять вообще уволены с военной службы.

Итак, с военной службы уволены следующие персоны:



- замдиректора - главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин;



- бывший руководитель главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков;



- бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков;



- бывший начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин;



- начальник Пермского военного института войск национальной гвардии РФ генерал-майор Владимир Купавский.



В числе освобожденных от должностей, но не уволенных с военной службы - руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.



Президент России также назначил девять полковников на различные руководящие должности в Росгвардии. В частности, Сергей Шевчук, ранее работавший в управлении общественных связей МВД, возглавил департамент по взаимодействию со СМИ.



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