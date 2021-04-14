Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в предстоящие месяцы.

Об этом Псаки заявила 13 апреля на регулярном брифинге для журналистов.



На брифинге Псаки прямо спросили, может ли встреча состояться летом.



"В предстоящие месяцы - это и будет лето", - сказала Псаки.



От уточняющего вопроса, будет ли это в северном полушарии, Псаки ушла, не ответив по сути.

"Мы еще к этому не пришли. Похоже, у вас уже есть место, где вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать".

По ее словам, детали встречи еще предстоит согласовать.

Есть ли у Байдена предпочтение относительно места проведения саммита, поинтересовались далее у Псаки.

"Отличный вопрос. Но мы все еще находимся на ранних этапах этого процесса. Когда появится больше деталей, мы ими со всеми вами поделимся", - ответила пресс-секретарь.

Как писала "Страна", Байден в состоявшемся во вторник втором телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения встречи на территории третьей страны.

Мы анализировали, почему глава Белого дома предложил сейчас такую встречу.