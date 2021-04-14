В Белом доме выясняют, когда и в каком полушарии состоится встреча, на которую Байден позвал Путина
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в предстоящие месяцы.
Об этом Псаки заявила 13 апреля на регулярном брифинге для журналистов.
На брифинге Псаки прямо спросили, может ли встреча состояться летом.
"В предстоящие месяцы - это и будет лето", - сказала Псаки.
От уточняющего вопроса, будет ли это в северном полушарии, Псаки ушла, не ответив по сути.
"Мы еще к этому не пришли. Похоже, у вас уже есть место, где вы хотели бы провести лето с президентами Байденом и Путиным, я точно могу им это передать".
По ее словам, детали встречи еще предстоит согласовать.
Есть ли у Байдена предпочтение относительно места проведения саммита, поинтересовались далее у Псаки.
"Отличный вопрос. Но мы все еще находимся на ранних этапах этого процесса. Когда появится больше деталей, мы ими со всеми вами поделимся", - ответила пресс-секретарь.
Как писала "Страна", Байден в состоявшемся во вторник втором телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения встречи на территории третьей страны.
Мы анализировали, почему глава Белого дома предложил сейчас такую встречу.