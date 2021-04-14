Власти Франции решили приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время. Это связано с ухудшением эпидемической обстановки в южноамериканской стране, где из-за умерших от ковида уже даже перегружены кладбища.

Как передает ТАСС, о решении сообщил 13 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании.

"Мы констатируем, что ситуация ухудшается. В связи с этим принято решение приостановить до нового распоряжения все полеты между Бразилией и Францией", - сказал премьер.

Он добавил, что опасность штамма, ранее выявленного в Бразилии, создает реальные трудности в борьбе с пандемией.

В Бразилии уже больше недели регистрируют около 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Страна входит в тройку государств, где отмечено наибольшее число летальных случаев, вызванных осложнениями после ковида.

Франция, переживающая третью волну пандемии, пока не открыла приостановленное из-за нового заболевания авиасообщение со многими странами. Оно в основном осуществляется со странами Евросоюза.

Ранее "Страна" писала о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с Танзанией.



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