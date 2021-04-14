Звонок Байдена Путину: Белый дом хочет встречи с "убийцей"

Безусловное событие дня – звонок президента США президенту России. После того как Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", казалось, что все личные контакты между главами двух государств оборваны. Но, судя по официальному сообщению, разговор состоялся и был достаточно корректным. Причем это следует именно из официального сообщения Белого дома.

Да, в этом месседже упоминаются и тема Украины, и тема вмешательства в американские выборы. Но если бы речь шла о желании усилить конфронтацию, то обе темы были бы вынесены на первый план. А в сообщении Белого дома первым пунктом стоит обсуждение "ряда региональных и глобальных проблем, в том числе – намерение продолжить диалог о стратегической стабильности по вопросам контроля над вооружением по договору о СНВ".

Кроме того, если исходить из известной фразы Штирлица о том, что запоминается последняя фраза, то обращать внимание следует прежде всего на завершающий абзац. А в нем говорится о том, что Байден хочет "стабильных и предсказуемых отношений", ради чего предложил встречу на высшем уровне "в третьей стране".

И это можно считать сенсацией, потому что сам факт того, что президент США ради встречи с кем-то готов вылететь куда-то, – событие крайне редкое. И президентов Украины, и даже президента Турции хозяева Белого дома зовут только к себе на ковер. Если вообще зовут.

Вообще создается ощущение, что в политике администрации Байдена намечается какой-то разворот. И речь не только о вчерашней телефонной беседе, но и об упорных слухах, что советником президента по России может стать политолог Мэтью Рожански, которого считают "пророссийским" из-за его позиции, направленной на нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой.

Конечно, роль советника в администрации Байдена преувеличивать не стоит, но в контексте разговора между двумя президентами и заявления о желании встретиться нельзя исключать, что Белый дом все-таки допускает возможность стратегического диалога с Москвой.

К каким последствиям это может привести в отношении Украины, говорить пока рано. Но очевидно одно: для большинства наших граждан, которые хотят мира, снижение конфронтации между Вашингтоном и Москвой стало бы хорошей новостью.

Именно потому Рожански не любят в украинской "соросовской" тусовке, которая все сильнее смыкается с националистической, – ведь от восстановления мира в Украине проигрывают и те, и другие.

Кулеба встретился с Блинкеном и стал пацифистом

Интересно, что телефонный разговор между Байденом и Путиным произошел сразу же после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Брюсселе с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Причем, судя по официальным сообщениям, обе стороны остались довольны встречей: глава Госдепа заверил, что Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность Украины и поддерживают ее стремление в НАТО, а также сказал о важности "реформ и борьбы с коррупцией в Украине".

Правда, последняя фраза традиционно вызывает зубовный скрежет в Киеве, потому что на самом деле означает необходимость выполнять все требования МВФ. Но сейчас речь о другом. Уже сам факт того, что Блинкен встретился с Кулебой, означает поддержку. Однако состоявшийся после этого звонок Байдена Путину все впечатление испортил: теперь получается, что Вашингтон поддерживает Киев, но все вопросы хочет решать с Москвой на уровне президентов.

И это сводит на нет эффект от всех звучащих в последние дни призывов к Путину снизить напряженность на границе с Украиной: ведь если эта напряженность уже привела к звонку от Байдена, то нет никакого смысла снижать ее до личной встречи с американским президентом. Так что учения в приграничных с Украиной областях могут затянуться надолго: они и ускорят встречу лидеров России и США, и станут предметом для торга между ними.

Кстати, в Киеве уже, похоже, учуяли какую-то перемену в политических ветрах. Вчера и Кулеба, и секретарь СНБО Алексей Данилов синхронно заявили о том, что у Украины нет планов наступления на Донбассе и его возвращения военным путем. Но если военных планов нет, то нужно переходить к мирному?

Проспект Бандеры и правописание: за что Зеленский хочет ликвидировать ОАСК

Главная внутренняя сенсация вчерашнего дня – внесение Владимиром Зеленским в парламент законопроекта о ликвидации Окружного админсуда Киева. Причину репрессивной инициативы президент объяснил тем, что этот суд "так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

Объяснение слишком образное и ничего не объясняющее. Ведь если говорить о судах, которые "не смогли вернуть доверие к себе", то распускать нужно все, причем начинать надо не с ОАСКа, а с Печерского суда и Высшего антикоррупционного.

Что касается "странных решений", то Зеленский не стал объяснять, что именно он считает "странным", но за него это сделали "слуги", принадлежащие к "соросятам". Обвинительный список в адрес ОАСК включает в себя: отмену нового правописания, запрет "Укрпочте" заменять сельские отделения мобильными, блокирование работы рынка электроэнергии, отмену переименования улиц.

Хотя очевидно, что, в частности, запрет "Укрпочте" упразднять сельские отделения и заменять их "мобильными" (которые по бездорожью до села не доедут, да и не будут ехать) – это и есть защита украинцев. И блокирование работы рынка электроэнергии через запрет повышения тарифов – это тоже защита украинцев. Не говоря уже об отмене нового правописания, в котором от слов вроде "ексвiцегубернатор" у украинцев глаза на лоб лезут.

Что касается отмены переименования улиц, то ясно, что речь идет о столичном проспекте Бандеры. И не случайно президента за желание распустить ОАСК похвалил одесский радикал-убийца Сергей Стерненко. Но самому Зеленскому не стремно быть в такой компании?

Почему "слуги народа" против моратория на рост тарифов?

Верховная Рада провалила вчера всю работу по защите украинцев. В повестке дня внеочередного заседания были два законопроекта по этому направлению – о возвращении льготного тарифа на первые сто киловатт электроэнергии и о годичном моратории на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Оба не набрали 226 голосов. В обоих случаях это произошло потому, что воздержались большинство "слуг народа".

Подобный результат голосования выглядит как особо откровенный цинизм. Ведь уже само название "Слуга народа" как бы обязывает этих депутатов быть защитниками тех, кто их избрал. А ведь льготный тариф на первые сто киловатт – это, прежде всего, защита самых бедных, для которых есть разница между 90 и 168 гривен. Да и мораторий на повышение тарифов – это защита тех миллионов граждан, которые уже при нынешних расценках на коммунальные услуги задолжали более 70 миллиардов гривен.

Но цинизм не только в самом названии партии. Ведь в 2019-м считалось, что граждане отвергли профессиональных политиков ради того, чтобы провести в Раду таких же, как они, – "свадебных фотографов", Прошло меньше двух лет, и все эти "свадебные фотографы" забыли о том, что есть люди, считающие каждую гривну и потому страдающие даже от сравнительного небольшого роста тарифов. "Слуга народа" превратилась в "слугу олигархов" – и это не идеологический штамп, а факт, подтвержденный вчерашними двумя голосованиями.

А ведь дальше будет только хуже – две с половиной сотни "слуг", получая "конверты", и вовсе забудут о том, как живут те, кто их избрал. И, глядя на это, возникает желание обновлять парламент ежегодно – ведь только это даст хоть какой-то шанс, что депутаты будут помнить о народе.

Где власть возьмет 40 млн доз вакцин?

Министр здравоохранения Максим Степанов вчера сделал громкое заявление о том, что Украина находится на пике третьей волны коронавируса. Однако то, что должно вселять ужас, на самом деле было сказано, чтобы успокоить население: мол, мы уже на пике, а потому хуже, чем сейчас, не будет. Собственно, Степанов так и сказал: мы на пике, но ситуация стабилизируется.

Новость о "стабилизации" совпала с сообщением, что в Украине началась вакцинация китайским "Коронаваком". О ее низкой эффективности уже писалось не раз, но после вала негатива, связанного с "Ковишилдом", это уже не пугает, и китайской вакцине вряд ли достанется столько же критики, сколько британско-индийской. По крайней мере, о рисках тромбоза никто не говорит.

На днях министр обещает поступление американского "Пфайзера", который в Украине уже успел приобрести имидж эталонной вакцины. К нему вообще нет претензий, кроме одной, – количества вакцин. А именно – 117 тысяч доз.

Озвучивая такие цифры, Степанов одновременно оптимистически заявил, что у власти существует план привить до конца года минимум половину населения – то есть, грубо говоря, 20 миллионов человек. Для чего суммарно нужно 40 миллионов доз вакцин.

При таких планах в течение семи месяцев – с мая по ноябрь – должно ввозиться 5 миллионов доз ежемесячно, а пока обещано только двухмиллионная поставка "Коронавака" до конца мая. Откуда же возьмутся еще 38 миллионов?