Банда организовала канал поставки оружия в Украину из США через Польшу - СБУ
Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранителями США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола.
Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти им передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений, минуя таможенный контроль.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов при получении отправления. Операцию провели в одном из населенных пунктов Киевской области.
Во время семи обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:
- пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;
- пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;
- пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;
- две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";
- более 150 патронов разного калибра;
- более $30 000;
- запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;
- значительное количество платежных банковских карточек.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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