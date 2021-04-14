Изъятое при обыске оружие. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранителями США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали  несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти им передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений, минуя таможенный контроль.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов при получении отправления. Операцию провели в одном из населенных пунктов Киевской области.

Во время семи обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:

  • пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;
  • пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;
  • пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;
  • две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";
  • более 150 патронов разного калибра;
  • более $30 000;
  • запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;
  • значительное количество платежных банковских карточек.

Операция СБУНайденное при обыске оружие

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Скриншот из Фейсбука СБУ

Ранее "Страна" рассказывала, что СБУ провела обыски на киевском ВДНХ.

Также мы сообщали о недавних обысках СБУ в криворожской больнице, сотрудников которой подозревают в хищениях.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.