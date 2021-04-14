Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранителями США, Польши и Национальным контактным пунктом Европола.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти им передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений, минуя таможенный контроль.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов при получении отправления. Операцию провели в одном из населенных пунктов Киевской области.

Во время семи обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:

пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;

пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;

пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;

две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";

более 150 патронов разного калибра;

более $30 000;

запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;

значительное количество платежных банковских карточек.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее "Страна" рассказывала, что СБУ провела обыски на киевском ВДНХ.

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