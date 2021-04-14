В Воронеж, неподалеку от которого иностранные журналисты нашли большой военный лагерь, доставлены расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" общевойсковой армии Западного военного округа. Техника прибыла из Курска для подготовки к параду в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщается на сайте российского министерства обороны.

Как заявили в ведомстве, состав включает четыре пускозаряжающих и стартовых машины. Он прошел полную материально-техническую и санитарную обработку перед участием в тренировках сводной механизированной колонны. Из Курска в Воронеж "Искандеры" были доставлены железнодорожным транспортом.

В министерстве добавили, что сопровождение на аэродром "Балтимор", где проходят тренировки сводной механизированной колонны, обеспечили сотрудники 47-й военной автоинспекции ЗВО.

О том, что в параде Победы в Воронеже примут участие ракетные комплексы "Искандер", в пресс-службе ЗВО сообщали еще в феврале.

Тогда военные заявили, что около десяти единиц ОТРК "Искандер" представят на параде военнослужащие ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

ОТРК "Искандер" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника при помощи баллистических и крылатых ракет. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Из-за обострения на Донбассе в перемещениям российской военной техники и сил у границ с Украиной сейчас уделяется пристальное внимание. Так, на прошлой неделе СМИ сообщали о колонне "Искандеров" в Воронежской области.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу 13 апреля заявил, что на западные границы РФ были переброшены две армии и три соединения ВДВ. Сейчас они задействованы в учениях, завершить которые планируется в течение двух недель.