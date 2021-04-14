Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал в комментарии "Стране", что ситуация с похищением бывшего судьи может привести к импичменту президента Молдовы Майи Санду.

"Сегодня появилась информация, что Молдова выставила Украине ноту и требует лишить дипломатического иммунитета военного атташе Сергея Сметанюка. Это значит, что отношения между странами будут как минимум прохладными вместо дружеских. Думаю, президент Зеленский не отдаёт себе отчета в последствиях этой истории. В Молдове значительно сбалансированнее власть: она не вся в руках президента, там правоохранительные органы имеют возможность избегать давления и проводить объективное расследование. И они уже получили похоже доказательства причастности органов власти Украины к похищению Чауса", - пояснил адвокат.

При этом Кравец добавил, что не верит в украинскую трактовку похищения Чауса.

"Зеленскому следует в ближайшее время дать информацию по похищению Чауса и участию в этом Украины. Он должен объяснить, что произошло. Сваливать это на посторонних лиц, особенно на ГУР Минобороны, странно. Как можно поверить в то, что банда из 10 разведчиков и военного атташе решила украсть Чауса, проникнув с поддельными паспортами в соседнюю страну, причём у одного из них - на имя Эдуарда Ставицкого (однофамильца министра времён Януковича - Ред.)? Удивительно, что не Виктор Янукович. Курченко могли ещё написать, или Захарченко. Представьте, как звучали бы заголовки в СМИ: "Банда во главе с Януковичем выкрала Чауса"!" - рассуждает Ростислав Кравец.

По его мнению, ситуация с похищением Чауса негативно отразится на отношениях Украины и Молдовы, а также может стать основанием для импичмента.

"У президента Молдовы шаткие позиции. Похищение Чауса может стать основанием для импичмента Майи Санду. Много информации просачивается в прессу. И если окажется, что президент покрывал похищение гражданина другой страны, Санду это не простят, она не Билл Клинтон. Судя по информации в СМИ, Санду как минимум была в курсе происходящего и не сделала ничего, чтобы предотвратить похищение", - отмечает Ростислав Кравец.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, где сейчас может находиться похищенный и кто на самом деле выкрал его из Молдовы.

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