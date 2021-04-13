Минобороны Беларуси заявило о нарушении воздушного пространства республики со стороны Польши, однако в польском оборонном ведомстве опровергают эти обвинения.

Об этом сообщает минобороны Беларуси в Телеграм-канале.

В частности, министерство обороны Беларуси заявило, что 12 апреля в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы со стороны Польши "неустановленным воздушным судном", которое после этого вернулось на территорию РП. В этой связи 13 апреля в минобороны Беларуси был вызван польский атташе по вопросам обороны, которому было заявлено о "необходимости проведения расследования этого факта и информирования белорусской стороны о результатах".

В то же время министерство национальной обороны РП сообщило в Твиттере, что "военные воздушные суда 12 апреля вечером не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью".

Напомним, в марте Беларусь объявила персонами non grata трех польских дипломатов, Польша ответила зеркальными шагами.

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