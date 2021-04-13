Группа китайских ученых изобрела умное окно с автономным питанием. Оно может быстро становиться прозрачным или мутным и работать без зарядки в течение нескольких дней.

Изобретение описано в издании Nano Energy.

Главное преимущество новинки - его способность самостоятельно изменять количество солнечного света, который попадает в помещение. Стекло умеет становиться более непрозрачным, блокируя ультрафиолетовые лучи и инфракрасный свет.

Окно самостоятельно генерирует электричество с помощью механической энергии и лучистой энергии света.

Сочетание "механики и сияния" - это совершенно новая парадигма, говорят авторы разработки. Благодаря этому окно может менять свою прозрачность "без слишком большого количества внешней энергии".

Изобретение гораздо более энергоэффективно по сравнению с обычными окнами. Например, летом солнечный свет попадает в комнату, нагревая ее. С этим борются с помощью кондиционеров и вентиляторов, которые охлаждают воздух. А умное окно будет выполнять ту же работу, просто не пропуская солнечные лучи в комнату и не давая ей раскалиться.

Также они помогут спрятаться от улицы или сотрудников в офисе. Для этого нужно изменить прозрачность одним нажатием кнопки.

Существующие смарт-окна имеют несколько недостатков: высокий уровень матовости даже в прозрачном состоянии и необходимость в относительно большом количестве энергии, чтобы переключаться между разными состояниями стекол.

Для решения этих проблем ученые использовали жидкие кристаллы с полимерной дисперсией. Они имеют всего несколько микрон в диаметре (как эритроцит в крови), но отвечают за регуляцию света, которое будет пропускать окно.

Для питания окна используется трибоэлектрический наногенератор - TENG. Несмотря на то, что мощность, вырабатываемая TENG, очень мала, разница во внешнем виде света после зарядки огромна.

Наногенератор - это относительно новый тип технологии, которая преобразует энергию небольших физических изменений в электричество. Кристаллы, которые двигаются в зависимости от количества солнечного света, смогут самостоятельно поддерживать смарт-окно в рабочем состоянии.

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