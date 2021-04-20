В мае в Украине будет два долгих уик-энда продолжительностью четыре и три дня подряд. В первой половине месяца отмечают несколько крупных праздников, Пасху, День труда и День победы, которые являются официальными выходными.

Рассказываем, сколько будем отдыхать на майские праздники, как будет работать почта.

Выходные дни в мае

1, 2, 3 и 4 мая - выходными за День труда 1 мая и Пасху 2 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье, будут также понедельник и вторник 3 и 4 мая. То есть отдыхать на Первомай и Пасху будем четыре дня подряд.

8, 9 и 10 мая - суббота выходной, далее отмечаем День победы плюс выходной понедельник за то, что праздник выпал на воскресенье.

То есть в мае будет 13 выходных и 18 рабочих дней.

Выходные дни в мае 2021

Как работает почта

Отделения "Новой почты" в праздничные дни будут работать по стандартным графикам выходных дней.

Большинство отделений "Укрпочты" будут закрыты, но в крупных городах будут открыты дежурные отделения.

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