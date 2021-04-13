В мире зарегистрированы случаи заболевания полиомиелитом, вызванные дикими полиовирусами и деривативами вакцинных штаммов полиовирусов. При недостаточном, в 83%, уровне охвата вакцинацией от полиомиелита в Украине в нашей стране есть риск вспышки заболевания.

Об этом предупредил в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

По данным ведомства, в Таджикистане выявили случаи острого вялого паралича у детей, инфицированных циркулирующим дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2). К тому же выявлены положительные на cVDPV2 образцы окружающей среды. ВОЗ расценивает эти случаи как чрезвычайную ситуацию 2-го уровня сложности.

А ранее сообщалось о случаях международного распространения дикого полиовируса (WPV1) из Пакистана в Афганистан.

Существует риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса в 41 стране Европейского региона.

При таких условиях чрезвычайно важно поддерживать широкий охват прививками. Ведь это единственный надежный способ предотвратить полиомиелит, отметили в МОЗ.

Наиболее уязвимы к этой тяжелой болезни дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

В Минздраве напомнили, что полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Вакцинация - единственная возможность уберечься от полиомиелита и осложнений, которые он вызывает, предупредили в МОЗ.

Ранее специалисты МОЗ объясняли, как работают прививки от разных заболеваний.

Также в министерстве опровергли популярный миф о том, что вакцинация может вызвать аутизм.