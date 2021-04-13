13 апреля 2021 года в газете "Голос України" официально опубликован Закон № 1349-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня его вступления в силу, кроме:

- абзацев четвертого-шестого подпункта 1 пункта 3 раздела I данного Закона, которые вводятся в действие с 2 июля 2021 года, но не раньше введения в действие данного Закона;

- пунктов 2 и 3 раздела II, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования данного Закона.

Законом предусмотрено урегулировать правоотношения, возникающие во время урегулирования просроченной задолженности, для защиты прав потребителей-должников и ограничения доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.

Коллекторская компания определяется как юридическое лицо (в том числе небанковское финансовое учреждение, которое в соответствии с законом имеет право предоставлять средства в займ, в том числе на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу), включенное в реестр коллекторских компаний, которое в интересах кредитодателя (первоначального кредитора) и/или нового кредитора (в случае замены первоначального кредитора) в соответствии с договором с таким кредитодателем и/или новым кредитором имеет право осуществлять урегулирование просроченной задолженности.

Вести реестр коллекторских компаний и устанавливать порядок его ведения будет Нацбанк.

Согласно Закону кредитодатель, новый кредитор не имеет права привлекать коллекторскую компанию к урегулированию просроченной задолженности, если условиями договора о потребительском кредите не предусмотрено такое право кредитодателя, нового кредитора.

Права и обязанности кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании

Кредитодатель, новый кредитор имеет право привлекать к урегулированию просроченной задолженности исключительно коллекторскую компанию, включенную в реестр коллекторских компаний, путем заключения соответствующего договора. Договор, направленный на урегулирование просроченной задолженности, заключенный кредитодателем, новым кредитором с юридическим лицом, которое не включено в реестр коллекторских компаний, является ничтожным.

Кредитодатель, новый кредитор обязан разместить на собственном веб-сайте (веб-сайтах), в программном приложении (мобильном приложении), которые используются для предоставления им услуг, а также в местах предоставления финансовых услуг потребителям информацию о коллекторских компаниях, действующих в его интересах при урегулировании просроченной задолженности, а также информацию о требованиях относительно взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этичному поведению) в порядке, сроки и по форме, определенным НБУ.

Коллекторская компания для выполнения отдельных функций или процессов в пределах осуществления коллекторской деятельности, в частности для непосредственного взаимодействия с потребителями, имеет право привлекать физических и юридических лиц на договорных началах. Она обязана уведомлять о привлечении таких лиц Нацбанк в установленные им сроки и порядке.

Коллекторская компания обязана разместить на собственном веб-сайте (веб-сайтах), в программном приложении (мобильном приложении), которые используются для предоставления ею услуг, а также в местах предоставления финансовых услуг потребителям (в случае если коллекторская компания является небанковским финансовым учреждением) информацию о требованиях относительно взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этичному поведению) в порядке, сроки и по форме, определенным НБУ.

Требования по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности (требования по этичному поведению)

Взаимодействие кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании с потребителем, его близкими лицами, представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем или третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, при урегулировании просроченной задолженности может осуществляться исключительно путем:

1) непосредственного взаимодействия (телефонные и видеопереговоры, личные встречи). Проведение личных встреч возможно исключительно с 9 до 19 часов, при условии что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против проведения с ним встречи и предварительно дало согласие на личную встречу во время телефонного разговора или отдельное письменное согласие на это. Место и время встречи подлежат обязательному предварительному согласованию;

2) направления текстовых, голосовых и других сообщений через средства телекоммуникации, в том числе без привлечения работника кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании, путем использования программного обеспечения или технологий;

3) направления почтовых отправлений с отметкой "Вручити особисто" по месту жительства или нахождения или по месту работы физического лица.

Во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

Кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании при урегулировании просроченной задолженности запрещается осуществлять обработку персональных данных третьих лиц, в том числе близких лиц потребителя, которые не дали согласие на обработку их данных, а также таких данных о потребителе, его близких лицах, представителе, наследнике, поручителе или имущественном поручителе, третьих лицах, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие:

1) относительно графика его работы;

2) относительно места и времени отдыха;

3) относительно поездок в пределах и за пределы Украины;

4) относительно места и времени встречи с родными, друзьями и другими лицами;

5) относительно информации, размещенной в социальных сетях;

6) относительно состояния здоровья;

7) относительно политических взглядов и религиозных убеждений;

8) относительно членства в партиях и общественных объединениях;

9) фото и видеоматериалов с изображением потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя или имущественного поручителя, третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие (кроме определенных случаев).

Кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании, физическим и юридическим лицам, привлеченным на договорных принципах кредитодателем, новым кредитором, коллекторской компанией к непосредственному взаимодействию с потребителем, его близкими лицами, представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, при урегулировании просроченной задолженности запрещается:

1) осуществлять действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя и/или других лиц, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, деловую репутацию указанных лиц, а также использовать угрозы, шантаж, совершать другие незаконные (неправомерные) действия в отношении указанных лиц;

2) вводить потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, в заблуждение относительно:

а) размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят для потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, в случае неисполнения условий договора о потребительском кредите;

б) передачи вопроса о погашении просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности применения к должнику мер административного и уголовного преследования;

в) принадлежности кредитора, кредитодателя, нового кредитора, коллекторской компании, физических и юридических лиц, привлеченных на договорных началах кредитодателем, новым кредитором, коллекторской компанией к непосредственному взаимодействию с потребителем, его близкими лицами, представителем, наследником, поручителем или имущественным поручителем, третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие при урегулировании просроченной задолженности, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;

3) по собственной инициативе взаимодействовать с потребителем, его близкими лицами, представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем или третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, и/или с их близкими лицами в период с 20 до 9 часов, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;

4) взаимодействовать с потребителем, его близкими лицами, представителем, наследником, поручителем, имущественным поручителем или третьими лицами, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, и/или с их близкими лицами больше двух раз в сутки, кроме случаев дополнительного взаимодействия по их собственной инициативе;

5) скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение потребителю, его близким лицам, представителю, наследнику, поручителю, имущественному поручителю, третьим лицам, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, о почтовом адресе или адресе электронной почты, с которого направляется сообщение, об отправителе почтового или электронного сообщения;

6) использовать функцию (сервис) автоматического дозвона к потребителю, его близким лицам, представителю, наследнику, поручителю, имущественному поручителю, третьим лицам, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, в течение больше 30 минут в сутки;

7) использовать на конвертах или сообщениях, направляемых потребителю, его близким лицам, представителю, наследнику, поручителю, имущественному поручителю или третьим лицам, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие, изображения, которые могут быть восприняты как содержащие угрозу, размещать на конвертах или сообщениях сведения, которые прямо или опосредствовано указывают на наличие задолженности, использовать надписи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" и т. п., а также наименование органов государственной власти, в том числе лиц, осуществляющих полномочия в сфере принудительного исполнения решений;

8) каким-либо образом сообщать третьим лицам (кроме лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите и которые дали согласие на такое взаимодействие) о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с этими лицами таким образом, чтобы им стала известна или могла стать известна информация о задолженности потребителя, кроме случаев взаимодействия с лицом, в отношении которого потребитель дал согласие на передачу ему информации о наличии просроченной задолженности, а также иных случаев, предусмотренных законом;

9) требовать от потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя, имущественного поручителя, а также его работодателя и/или других лиц принять на себя обязательство по просроченной задолженности, если иное не предусмотрено договором о потребительском кредите или законом;

10) совершать действия, наносящие вред репутации, в том числе деловой репутации, потребителя, его близких лиц, представителя, наследника, поручителя, или угрожать совершением таких действий;

11) требовать погашения задолженности другим способом, чем предусмотрено договором о потребительском кредите или законом, и т.п.

Ранее сообщалось, что недобросовестные коллекторы угрожали киевлянке разослать ее интимные фото всем знакомым.