В Украине началась иммунизация населения вакциной от коронавируса CoronaVac, произведенной китайской компанией Sinovac.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве назвали приоритетные группы людей, которые получат прививки препаратом в первую очередь:

маломобильные люди, люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживают;

педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

сотрудники патрульной полиции.

В министерстве напомнили, что срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. А для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения между которыми должен быть 28 дней.

Как заверили в МОЗ, за каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac, гарантировано получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19.

По данным ведомства, перевозить и хранить препарат можно при температуре 2-8° C, защищая от попадания солнечного света. Транспортировать вакцину нужно в специальных контейнерах, чтобы обеспечить холодовую цепь на каждом этапе маршрута.

Ранее начало вакцинации украинцев вакциной от Sinovac анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Страна" публиковала состав вакцин от коронавируса, которыми будут прививать украинцев, в том числе китайской.