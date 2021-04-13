Минздрав утвердил изменения в протокол лечения COVID-19.

Об этом сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, изменения внесены на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании.

Для лечения пациентов с критическим течением коронавирусной болезни добавили "Тоцилизумаб".

Также изменили режим дозировки "Тоцилизумаба" для пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19. Рекомендованная доза препарата составляет 8 мг/кг однократно (вместо 2-х введений по 400 мг).

Протоколом предусмотрено, что в случае прогресса дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены более высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией для медицинского применения.

Также обновлены общие рекомендации относительно антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

Минздрав напомнил, что лицам с подозрением на коронавирус или подтвержденным недугом с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью. Пациентам с COVID-19 со средне тяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованного клинического подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

Отмечается, что это уже седьмое обновление протокола лечения COVID-19. Первую версию утвердили 2 апреля 2020 года. Порядок назначения и применения лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) утвержден приказом Минздрава от 30 июня 2020 года № 1482. В соответствии с последними доказательными данными относительно лечения COVID-19 также обновили клиническое наставление "Клиническое ведение пациентов с COVID-19".

Ранее сообщалось, что в течение семи недель ВОЗ наблюдает рост числа заражений коронавирусом и четыре недели растет число смертей.

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