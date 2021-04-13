В Запорожье две несовершеннолетние девушки поссорились из-за парня, в результате одна из них жестоко избила "соперницу" - таскала за волосы, наносила удары по голове и толкала лицом в землю. При этом около десятка детей, которые находились неподалеку, в драку не вмешивались, а просто снимали происходящее на смартфон.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На кадрах можно увидеть, как одна из девушек дала другой пощечину, повалила на землю и принялась избивать. Присутствующие рядом дети весело смеялись и комментировали происходящее.

Избиение школьницы в интернете увидели правоохранители и установили участников драки.

На данный момент известно, что участникам конфликта, зачинщице драки и пострадавшей, 15 и 14 лет соответственно.

"12 апреля сотрудники отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции во время мониторинга социальной сети Интернет, в одной из групп, обнаружили видео драки между двумя несовершеннолетними девушками. В тот же день сведения по факту внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Установлены участники драки. Продолжается проверка", - прокомментировала инцидент пресс-секретарь полиции Елена Лебединская.

Напомним, недавно в Ровно две школьницы устроили жестокую драку, которую прохожая девушка засняла на видео и опубликовала в социальных сетях. В результате одна из участниц потасовки попала в больницу, а полиция открыла дело.

Ранее мы писали о том, как в российском Питере родители школьников устроили массовую драку. При этом "стрелку" назначили прямо в родительском чате.