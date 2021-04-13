Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что приглашение Джо Байдена Владимиру Путину встретиться не означает отказа США от своей санкционной политики в отношении Москвы.

Заявление прозвучало на брифинге Паски 13 апреля.

Один их журналистов спросил, означает ли готовность США работать над встречей Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

"Нет, это (приглашение на встречу - Ред.) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется. Я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на это счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - Ред.) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - ответила Псаки.

Ранее Псаки предупреждала, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ. Они станут итогом обзора, который Байден приказал провести в свой первый день на посту. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее "Страна" рассказывала, что Байден предложил Путину встретиться во время второго телефонного разговора президентов, состоявшегося 13 апреля.

Мы также разбирались, почему президент США захотел встречи с Путиным, которого считает убийцей.