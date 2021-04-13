В Виннице гуляющая по центру города молодая вьетнамская свинья стала звездой соцсетей.

Об этом сообщает издание Na Париже.

Первый раз вьетнамскую свинку, гуляющую улице Оводова у здания горсовета, заметили 11 апреля. Оказалось, что животное живет в расположенном рядом ресторане.

Местные жители назвали свинку Юрчиком, как героя известного сериала "Однажды под Полтавой". Его не пугает оживленное движение на улице. Юрчик стал популярным в соцсетях. Жители часто делятся фотографиями животного.

Ранее "Страна" рассказывала, как пьяный водитель в Кременчуге предложил полицейским взятку в виде свиньи

Еще отметим, что в Винницкой области города и села закрыли на карантин из-за африканской чумы у свиней.