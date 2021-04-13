В Николаеве полицейские расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений ребенку в больничном учреждении.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

"2 апреля в отделение полиции №1 Николаевского районного управления поступило сообщение от 45-летней местной жительницы о том, что ее 8-летнему сыну, который находится на лечении в медицинском учреждении, были нанесены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Отмечается, что полиция опросила возможных свидетелей и медицинский персонал больницы.

"Степень тяжести полученных мальчиком телесных повреждений устанавливается. Продолжается расследование", - добавили в полиции.

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