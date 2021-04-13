Во вторник, 12 апреля, пранкер Джокер опубликовал свою переписку с супругой похищенного в Молдове судьи Николая Чауса Светланой от имени экс-нардепа Александра Грановского.

Светлана прокомментировала "Стране" этот пранк.

Светлана утверждает, что пранкер выставил неполную переписку. И опровергла часть из опубликованного Джокером.

Кроме того, Светлана Чаус предоставила "Стране" новый фрагмент ее переписки с пранкером.

"Неправда о деньгах, которые я отказалась брать в обмен на жизнь мужа. Он сказал, что муж умирает. И они не могут доставить его в больницу. Вы видите мой ответ. И когда я сказала, что у матери сгорел дом - он предложил мне квартиру", - заявила Светлана Чаус "Стране".

Наш собеседница уточнила, что ее слова о четырех тысячах долларах на содержание, которое якобы обещал обеспечивать семье Чауса Грановский, было частью ее импровизации.

"Разбирайтесь, что правда, что нет. Но что я согласилась на 4,5 миллиона - это вранье. И вы видите, специально уходила от ответов и говорила, что мне нужно", - сказала Светлана.

Она отметила, что почти сразу поняла, что общается не с Грановским. Однако не думала, что выдаёт себя за него пранкер.

"Что это не Грановский, поняла почти сразу. Очень много было провокативных вопросов. Я подумала, это спецслужбы, которые владеют информацией о Николае Алексеевиче. Переписка была длительной. Я пыталась узнать как можно больше о муже, его состоянии. Иногда приходилось импровизировать. Переписка сегодня удалена пранкером. Но я успела заскринить. Все скриншоты переданы следствию в Молдове", - сообщила "Стране" Светлана Чаус.

Напомним, 3 апреля адвокат Чауса Ростислав Кравец со ссылкой на слова его супруги сообщил, что бывшего судью похитили в Молдове.

"Страна" подробно анализировала, где сейчас может находиться похищенный и кто на самом деле выкрал его из Молдовы.