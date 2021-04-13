Одна из девушек, которую вместе с 11 моделями задержали за фотографии в стиле "ню", сделанные на балконе отеля в Дубае, рассказала подробности инцидента.

По ее словам, девушки не работали эскортницами и не получали денег за съемку фото.

Все ездят на добровольной основе. Девочкам же "по приколу" ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании. А я так вообще - впервые в своей жизни сделала одну фотографию и не была голышом, а только в белье", - рассказала одна из девушек журналистам ТСН.

Она добавила, что украинки после возвращения на родину чувствуют себя ужасно - некоторым теперь необходимо обратиться в больницу:

"Я не "ню-модель", первый и последний раз так фотографировалась (пока точно не хочу повторять). Наиболее негативно удивило их отношение: за 8 дней никому не разрешили позвонить родителям и сообщить, что мы хотя бы просто живы. 10 девочек улетели еще 3 апреля, 14 осталось, и из них - 12 пошло на встречу Ахмеду - "хорошему полицейскому". Никогда не забуду, как нас обманули, как мы доверились людям. нас просто заманили в ловушку и все... сказали, что только поговорят с нами, мы после планировали посмотреть город, а потом нас просто заперли и даже не разрешили позвонить консулу. Хорошо, что он сам приехал через 3 дня. Пока он не приехал - их отношение было к нам - как к убийцам".

Девушка рассказала, что те скандальные фото на балконе были сделаны 3 апреля, а правоохранители пришли к моделям уже 4 апреля ночью.

"В целом о фото все и всё знают. А теперь о том, как нас заманил в полицию полицейский Ахмед: ничего не предвещало беды, 10 девочек полетели домой, а мы, дуры, решили остаться. Я сплю и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул. И тут позвонили с ресепшена - нужно было не отвечать и просто ехать. Тогда сообщили, что нас ждет полицейский. Мы думали что нам капец, все знают кто мы, но ни у кого не было информации, кто же мы. мы спустились и коп сообщил, что нужно приехать в отделение чтобы просто дать показания, и нас отпустят - мы поверили. Опять была возможность убежать и никто бы ничего не узнал. Мы приехали в нужное время и здесь нас повели к машине и увезли в тюрьму... но мы не паниковали. Приехали, давали показания с улыбкой. Но здесь у нас начинают забирать телефоны: никто родным не смог сообщить, что случилось, и так в течение 8 дней, нам не дали позвонить и сообщить, что мы живы. Нас повели и мы увидели много заключенных", - рассказала девушка.

По ее словам, с того момента украинки ощущали сильный испуг и у них началась истерика.

"У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату где один матрас и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой "как из г@вна" и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, которое дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, бунтуют. В этих камерах (как нам рассказали) закрывали минимум на 2 дня. Там люди спали, ели, ходили в туалет и умирали. Свет горит всегда, ужасный стук вентиляторов... Как же я хотела поспать в тишине и в темноте все эти дни. Нам очень повезло, что задержанная поделилась с нами одеждой, а другие передали через 2 дня "женские штуки" потому что у всех от стресса начались (месячные - Ред.), а 2 дня я не знаю, как они обходились, потому что даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день и все полицейские это видели", - поделилась модель.

Пострадавшая рассказала, что девушек пугали долгим содержанием в камере, а после освобождения им вернули уже "перепрошитые" телефоны.

"Нам постоянно кричали, кто-то говорил, что мы через 2 дня выйдем, кто-то - что через месяц, 2 или 6, они нас пугали. Это просто был 30 минутный фотосет и не более. Виталий до сих пор в тюрьме, и другой организатор. Были и россиянки, но они быстро "смылись", не дуры. То что нас называют проститутками и эскортницами - их дело. Освободили нас тоже не очень приятно, потому что телефоны отдали перепрошитыми и везли через зону депортаций. Но были женщины полицейские - в последние дни вполне добродушными казались. Родственники только поддерживают, и рады, что мы вернулись. Не осуждают. А в Дубаи больше никогда. Столько темных сторон узнали о тех людях от заключенных, аж противно находиться там", - резюмировала девушка.

Напомним, в Дубае украинки устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля, за это они по законам ОАЭ могли получить по полгода тюрьмы.

Впрочем, позже стало известно, что участвовавших в голой фотосессии украинок депортируют из Дубая домой.

Кроме того, мы писали, что одна из 12 украинок-участниц голой фотосессии на балконе оказалась больна ковидом и не смогла покинуть ОАЭ. Остальные девушки сегодня вернулись домой.