В марте этого в Украине зарегистрировали 1648 случаев туберкулеза.

Об этом информирует Минздрав в соцсети Facebook.

Так, в первом весеннем месяце было зафиксировано:

1284 новых случая заболевания;

362 пациентов с рецидивом;

44 пациенты, которые восстановили лечения после перерыва;

75 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;

31 другой случай; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в марте 2021 от туберкулеза лечились 12 510 человек.

Также Минзрав рассказал украинцам, как отличить COVID-19 от туберкулеза.

Например, начало заболевания при туберкулезе постепенное, при COVID-19, как правило, острое.

Еще мы писали, что по данным МОЗ, четверть мирового населения заражена туберкулезными палочками.