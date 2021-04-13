Сколько украинцев заболели туберкулезом, иллюстративное фото: ugra-news.ru

В марте этого в Украине зарегистрировали 1648 случаев туберкулеза.

Об этом информирует Минздрав в соцсети Facebook.

Так, в первом весеннем месяце было зафиксировано:

  • 1284 новых случая заболевания;
  • 362 пациентов с рецидивом;
  • 44 пациенты, которые восстановили лечения после перерыва;
  • 75 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
  • 31 другой случай; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в марте 2021 от туберкулеза лечились 12 510 человек.

Также Минзрав рассказал украинцам, как отличить COVID-19 от туберкулеза.

Например, начало заболевания при туберкулезе постепенное, при COVID-19, как правило, острое.

Еще мы писали, что по данным МОЗ, четверть мирового населения заражена туберкулезными палочками.

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