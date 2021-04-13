В МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом в марте
В марте этого в Украине зарегистрировали 1648 случаев туберкулеза.
Об этом информирует Минздрав в соцсети Facebook.
Так, в первом весеннем месяце было зафиксировано:
- 1284 новых случая заболевания;
- 362 пациентов с рецидивом;
- 44 пациенты, которые восстановили лечения после перерыва;
- 75 пациентов, начали повторное лечение после неудачного;
- 31 другой случай; 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в марте 2021 от туберкулеза лечились 12 510 человек.
Также Минзрав рассказал украинцам, как отличить COVID-19 от туберкулеза.
Например, начало заболевания при туберкулезе постепенное, при COVID-19, как правило, острое.
Еще мы писали, что по данным МОЗ, четверть мирового населения заражена туберкулезными палочками.
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